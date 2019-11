Calciatori e il declino anagrafico: Batistuta, calo in un anno. Ribery si avvelena come CR7

La Nazione in edicola oggi propone un articolo sui giocatori avanti con l’età e il loro declino. Ve ne proponiamo un estratto ad indirizzo viola:

Gabriel Omar Batistuta, per citare uno dei più grandi attaccanti della storia del pallone, arriva alla Roma a 31 anni, vince lo scudetto giocando alla stragrandissima: 20 gol in 28 partite. L’anno dopo, con appena sei reti in 23 gare sembra quasi un ex. Cioè, nel breve volgere di un’estate, passa dall’attico del pallone mondiale al viale del tramonto. Ok, d’accordo, qualcuno tirerà fuori Luca Toni, campione del mondo che dopo aver spopolato a Firenze, al Bayern e anche nella Roma che sfiora lo scudetto, a 33 anni sembra avviato all’oblio negli oscuri spicchi di carriera tra Genoa, Juve, Al Nassr. Poi, però segna 20 gol a 37 anni, vince la classifica cannonieri con 22 reti proprio quando festeggia i 38 anni. (…) Arjen Robben, che si ritira per non vivere il declino. O chi, come il suo ‘gemello’ al Bayern Franck Ribery, 36 anni, sceglie la Fiorentina s’avvelena come CR7 se viene sostituito.