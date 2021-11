Calamai: “Vlahovic fino a gennaio. Stiamo facendo anche troppo”

Luca Calamai ha parlato del momento della Fiorentina e delle mosse di mercato che i viola devono fare per puntare all'Europa

Poi su Vlahovic: "Vlahovic ha ancora un anno e otto mesi di contratto, deve solo pensare a fare gol. Si deve stabilire se vogliamo provare ad arrivare in Europa o meno. E se vogliamo arrivarci, va tenuto fino a giugno, non va assolutamente venduto a gennaio. Lui ha le qualità per farti vincere le partite che ci servono per arrivare all'obiettivo del settimo posto".