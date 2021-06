Calamai: “Tra Pezzella e Milenkovic è più facile resti il primo. Gattuso…”

Secondo il giornalista de La Gazzetta dello Sport quest'estate la Fiorentina dovrà porre le basi alla squadra del futuro

Luca Calamai al Pentasport ha detto: "Ribery lo vedo malino nel 4-2-3-1 di Gattuso, dove lo mettereste? Non può fare l'attaccante, non può fare l'esterno d'attacco, come sottopunta il mister ex Napoli vede Castrovilli o Bonaventura. Alla fine credo non rimarrà. In difesa invece è più facile che resti Pezzella: il vero German non può essere quello visto nell'ultimo anno e mezzo e magari Gattuso vuol parlarci. Sicuramente Milenkovic andrà via, c'è un accordo col suo procuratore (Ramadani, n.d.r.). Non dimentichiamoci poi di Quarta, difensore di grande prospettiva ma che quest'anno ha alternato cose buone ad altre meno. Ma la cosa importante è che la Fiorentina può giocarsi in questo mercato la carta Jorge Mendes: con l'arrivo di Gattuso la Fiorentina ha fatto un doppio acquisto. Ricordiamoci che è un agente tra i più importanti al mondo. Quest'anno devono ricostruire e porre le basi alla squadra forte del futuro, se già azzecchiamo sette titolari sicuri la Fiorentina fa un grandissimo passo in avanti. L'obiettivo di Gattuso è fare almeno 50/52 punti. Quello davanti ai viola è un percorso lungo per tornare in alto, ma dobbiamo essere ottimisti perché finalmente abbiamo un allenatore forte, una vera garanzia, che ha tanta voglia di far bene".