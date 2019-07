Calamai: “Thereau, errore ingiustificabile di Corvino. Mercato? Idee chiare. Chiesa…”

Luca Calamai de La Gazzetta dello Sport ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Se ora arrivasse qualche nuovo acquisto sarei contento, però non sono molto ottimista perché la strategia è prima vendere e poi ricostruire. Le idee sono abbastanza chiare sui ruoli, per i quali ci sono tre-quattro opzioni. La strategia può essere anche quella di ricorrere ad alcuni svincolati eccellenti per alzare solo il monte ingaggio e non spendere nei cartellini, come si sblocca uno di questi profili a catena anche gli altri possono sbloccarsi. Thereau? Serve trovare un accordo per la rescissione. Con lui Corvino ha sbagliato completamente, soprattutto sulla durata del contratto, errore ingiustificabile. Chiesa? A Chicago non succede niente e lui resta alla Fiorentina”.