Calamai su Chiesa: “Stand-by su rinnovo non fa piacere alla Fiorentina. Iachini…”

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato brevemente anche di Federico Chiesa e di Giuseppe Iachini:

La Fiorentina ha dato tempo a Chiesa fino al 30 giugno. So che non ci sono stati passi in avanti e questa situazione di stand-by non fa piacere al club viola. Spero che la famiglia abbia già comunicato le intenzione a Commisso, Barone e Pradè in modo che la Fiorentina possa iniziare a lavorare per il futuro, ma non ne sono sicuro. Iachini? E’ l’allenatore giusto per la Fiorentina della prossima stagione. O arriva un tecnico di profilo diverso, come Emery, oppure mi tengo Ribery.