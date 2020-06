Calamai specifica: “Nessun ricatto per lo stadio ai Della Valle”

Ci arriva da Luca Calamai una correzione di quanto detto ieri sera nel corso del Pentasport

Non ho mai voluto dire che la famiglia Della Valle fosse in qualche modo ricattabile dalla politica per quanto concerne la sua battaglia per realizzare lo stadio a Firenze, Non sono riuscito a spiegare in maniera corretta il mio pensiero e me ne scuso con gli ex proprietari della Fiorentina. Commisso sta toccando con mano quanto sia difficile realizzare il nuovo impianto per le difficoltà che a suo tempo hanno incontrato anche i Della Valle.