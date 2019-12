Calamai: “Spalletti non viene, Beppe Iachini unica soluzione logica in caso di emergenza”

Del momento nero della Fiorentina ne ha parlato il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, a Radio Bruno: “Montella? Mi rifiuto di credere che la Fiorentina non abbia un piano B. La società vorrebbe arrivare in fondo alla stagione con Montella, anche perché non ci sono grosse alternative. Spalletti non viene perché ha altre idee in testa e 18 mesi di contratto con l’Inter; ad oggi l’unica soluzione logica in una situazione di emergenza è Beppe Iachini perché sa come si salvano le squadre, accetterebbe sei mesi di contratto ed è tifoso viola”.

Sull’Inter: “Contro Lecce e Verona ho visto le facce dei giocatori spaventate, così come mi spaventa vedere Pezzella con la maschera contro Lukaku e la caviglia di Ribery tutta incerottata. In estate è stato un errore non prendere Ibrahimovic: romanticamente a tutti piaceva l’idea di avere due giovani come Pedro e Vlahovic, ma ad oggi non abbiamo un centravanti. E’ lì che bisogna intervenire subito, va trovato un attaccante cotto e mangiato che conosce il campionato italiano e possa dare una mano importante nell’immediato”.