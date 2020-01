Calamai: “Servono scelte pensate, non voglio che la società sia Firenze”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Lirola? Il suo inizio di stagione mi aveva disorientato. Temevo che la Fiorentina avesse preso un giocatore privo della personalità che ci vuole per vestire una maglia pesante come quella viola. Lo spagnolo ha grandi margini di crescita.

La partita contro il Genoa? Non penso che la Fiorentina abbia problemi di salvezza. La Fiorentina deve dare l’ultima accelerazione in modo che la società inizi a lavorare per la prossima stagione.

Iachini è una persona seria, ma è anche vero che non ha mai allenato una squadra da Champions. La Fiorentina dovrebbe chiedersi perché, anche se su Beppe io scommetto. Iachini è un ottimo allenatore. 5-6 promozioni non si fanno per caso, ha fatto diventare Politano un giocatore da 30 milioni. Non è vero che mette il pullman davanti alla porta, con lui gli attaccanti e gli esterni hanno sempre segnato. Vorrei, però, delle scelte pensate e valutate. Non voglio che la società sia Firenze.