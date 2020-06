Calamai: “Senza Pezzella, Milenkovic resta. Commisso irritato, Firenze rischia di perdere”

Il giornalista Luca Calamai ha tenuto un filo diretto con gli ascoltatori durante A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Milenkovic alla Fiorentina non dà segnali di fuga; il problema è che le vie del mercato sono curiose, e adesso Ramadani invece di DS aggiunto della squadra viola è un semplice procuratore. Adesso il ragazzo serbo piace a molte società, e Ramadani fa il suo lavoro. Un minuto dopo la fine del campionato i nodi verranno sciolti, anche perché gli anni che vengono sono importanti per un ragazzo dell’età di Milenkovic. Forse si poteva affrontare prima il contratto, ma c’è chi sta peggio, e penso al Milan con Donnarumma. Se dovesse andare via Pezzella, Milenkovic resterebbe: stanno cercando un difensore abile nell’impostazione. Con Pezzella ancora alla Fiorentina, diventerebbe più difficile trattenere il serbo.

Se c’è un errore che dobbiamo provare ad evitare, è quello di dividerci, perché si restituisce un’idea di Firenze confusa. Mi pare che tutti abbiano mostrato lo striscione #iostoconRocco. Tutti, dal sindaco all’ultimo tifoso. E allora credo che stiano tutti remando verso il nuovo stadio. Tra un mese e mezzo, con il nuovo decreto, sapremo tutto. La Fiorentina, per correttezza, sta aspettando di avere tutte le carte in tavola anche sulla pista Franchi, poi deciderà.

Io avevo proposto di mettere un quaderno al posto che era di Sandro Rialti, e ognuno avrebbe potuto scrivere qualcosa. Lui si sarebbe divertito al giorno d’oggi a raccontare questi stati d’animo opposti. Sono convinto che non ci siano problemi su Campi, ma sono convinto anche che se il Franchi diventasse davvero uno stadio del futuro, allora anche io preferirei il Franchi. Però mi risulta che Commisso sia molto irritato, non ha nessun vincolo e deve solo provare a vincere con la Fiorentina. Portiamogli rispetto. Dalle prossime partite dobbiamo aspettarci di salvarci assolutamente. Con la salvezza nelle prime tre partite, si potrebbero fare esperimenti, dare minuti a certi giocatori come Cutrone, lavorare sul futuro. Il Brescia verrà a giocarsi la partita della vita, e se io fossi un difensore delle Rondinelle saprei dove fare il primo intervento su Ribery: è una partita rischiosa per le sue condizioni, non gioca da sette mesi e ci sono altre undici partite. Meglio all’Olimpico contro la Lazio, e se è pronto anche col Sassuolo. Commisso meglio di Della Valle? Due percorsi comuni, con arrivo nello stesso punto: si lotta per vincere con i nuovi impianti, senza no. Con la vecchia proprietà si è rotto qualcosa perché non è stato fatto quello che veniva richiesto. Perdere Rocco vuol dire che perde Firenze. Il nuovo stadio è per noi, per Firenze, e tutti dovrebbero muoversi.”