Calamai: “Milik piace più di Piatek. La Fiorentina c’è, ecco quando può provarci”

Luca Calamai, noto giornalista, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

La Fiorentina ha in mano Piatek da settimane, ma non è convinta al 100% che sia il giocatore da 20 gol che serve ai viola. L’ordine di gradimento di Iachini è il seguente, Belotti, Dzeko e Milik, e ha fatto bene a sparare in alto per far crescere la squadra. Dzeko non ci tocca, Milik che doveva andare alla Roma, invece è rimasto a piedi, in una situazione di conflitto totale con De Laurentis. La Fiorentina può entrare in corsa solo a fine settembre, e solo se altre grandi squadre d’Europa non lo prendono prima. Castrovilli? Tutti vogliono lui, invece che Chiesa, ma Castrovilli è il 10 della Fiorentina e non si muoverà. Il fatto che tutti chiedano Castrovilli è una cosa più che normale.