Calamai preoccupato: “Domenica è un trappolone. Vlahovic rischia di perdere un anno”

Così Luca Calamai a Radio Bruno Toscana:

Con l’Udinese è un trappolone, dopo aver battuto il Milan tutti si aspettano di vincere facile. Un dirigente della Fiorentina in questi giorni deve andare negli spogliatoi a fare la guerra ai giocatori, per creare la massima tensione e nessun rilassamento. E valuterei il caso di inserire un centravanti contro una squadra che verrà a difendersi in 10, fossi Montella penserei seriamente di mettere Vlahovic. Temo che il serbo rischi di non trovare spazio considerando la presenza di Boateng e di Pedro, su cui la Fiorentina punta molto. Se per Vlahovic non dovesse esserci posto, a gennaio sarebbe meglio mandarlo in prestito sennò perde un anno. Lo stesso vale per Ranieri.