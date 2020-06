Calamai: “Non esiste una squadra ambiziosa senza attaccante. Caputo ci faceva schifo?”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Chiesa

Bisogna uscire il prima possibile dall’impasse relativo al suo futuro. La gente si è stufata. Il Chiesa che io immaginavo avrebbe vinto da solo partite come quella contro il Brescia. Ho le sensazione, non la certezza altrimenti lo scriverei, che possa andare via. L’anno prossimo la Fiorentina giocherà con due punte e un trequartista.

Iachini

La Fiorentina ha corso e ha creato almeno 5-6 occasioni contro il Brescia. Mi è piaciuto il fatto che Iachini, dopo l’espulsione di Caceres, abbia mantenuto il tridente nonostante l’uomo in meno. Ha fatto capire che voleva vincere la partita. Di sicuro abbiamo capito che serve un attaccante. Non si può avere una squadra ambiziosa senza centravanti. Ci sono attaccanti che vincono da soli questo tipo di partite. Caputo? Ma ci faceva schifo? Belotti? Non mi piace, ma è un centravanti di livello superiore. Chiunque ci sarà sulla panchina viola la prossima stagione, dovrà avere a disposizione una punta di sicuro affidamento.

Sarri