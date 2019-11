Calamai: “Temo che la Fiorentina sia Ribery dipendente. Chiesa? Penso parta a fine stagione”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato a Radio Bruno Toscana:

Montella deve puntare su Vlahovic fino a Natale, anche perché poi arriva il brasiliano (Pedro, ndr). Montella? Io non l’avrei confermato, la Fiorentina doveva ripartire da zero. Ma ho apprezzato la difesa della società nei suoi confronti quando la squadra ultima. La partita contro il Verona è determinante, in tanti non conoscono il Verona, è un piccolo Cagliari, vanno a duemila. Sono preoccupato e incuriosito dalla partita di domenica. Se dovesse andar male, scatterebbe un campanello d’allarme. Non esistono gli anni di transizione. Quando ti ricapita di avere un Milan, Torino e Napoli così? I giocatori devono sentire la pressione. Ho paura che la Fiorentina sia diventata Ribery dipendente. Voglio capire se la gara di Cagliari è stata un caso o se la squadra ha dei problemi. L’attacco? Il pericolo è non sapere a giugno chi sono Vlahovic e Pedro. Secondo me è stato un errore avere due attaccanti simili, uno doveva essere mandato a giocare. Chiesa? Penso che a giugno vada via. Il fatto di non parlare non aiuta.