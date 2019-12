Calamai: “Mi stupirebbe non avere Iachini in panchina a Bologna”

Luca Calamai, firma della Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Sarei stupito se contro il Bologna non ci fosse in panchina Beppe Iachini. Per la Fiorentina, adesso serve un allenatore che porti velocemente i viola a 40 punti, per poi salutarci stringendoci la mano, per cercare di rifondare la squadra a giugno, sbagliando meno. Questo è un anno strano, un passo falso su tutti i fronti, e quindi bisogna salvarsi, con un tecnico capace di farlo con tranquillità. Il mercato sarà comunque importante per rinforzare la rosa. Dal mercato serve un centravanti ed un centrocampista, e servono giocatori forti.