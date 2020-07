Calamai: “La Fiorentina conosce già il nome del prossimo allenatore. Juric? Ha aspettato fino all’ultimo i viola”

Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole sulla panchina viola

Iachini è questo, mi chiedo cosa possa cambiare in queste due partite. Dopo sette mesi di lavoro insieme devi avere le idee chiare. Solo il fatto che ci siano dei dubbi dovrebbe portare la società a prendere una scelta diversa. La Fiorentina sa già chi sarà il prossimo allenatore, e sta cercando di chiudere in maniera dignitosa la stagione per programmare al meglio. Magari lo stesso Iachini. I dubbi però mi fanno sorridere, vedo giocatori che segnano e abbracciano l’allenatore, un gruppo ritrovato, Beppe ha fatto il massimo. A me risulta che Juric abbia aspettato fino all’ultimo la Fiorentina, ma che sia stata la stessa società viola a non proseguire i contatti.