Calamai: “La Fiorentina cerca una seconda punta, le risorse economiche ci sono. Commisso…”

Luca Calamai de La Gazzetta dello Sport a Radio Bruno:

La squadra ha voglia di regalare una soddisfazione al presidente Commisso che contro il Bologna sarà in tribuna. La squadra di Mihajlovic non va sottovalutata però, alterna grandi momenti a passaggi a vuoto: sarà un esame come nelle passate settimane, contro un avversario in cui si dovrà fare la partita. Commisso? E’ giusto che si occupi di tutto, non solo di campo come chiede Prandelli. Non credo che l’allenatore lo volesse limitare. La Fiorentina sta cercando una seconda punta, non una prima come credevo. Vlahovic è una prima punta che ama partire largo, come ad esempio fa Immobile. Si cerca un completamento, c’è una riflessione in corso su Kouame. La vittoria sulla Juventus ha tolto ansia, sono convinto che arriverà un giocatore importante. I soldi ci sono, la rinuncia a Cutrone e la cessione di Pedro portano liquidità. Pulgar? A fronte di un’offerta alta potrebbe partire anche subito. Duncan va ancora valutato, è costato molto e non so che mercato avrebbe. Bonaventura e Callejon oggi sono un po’ fuori dal progetto tattico, si va verso le due punte con Ribery dietro.