Luca Calamai, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

“Boateng è un ottimo giocatore, un pirata che serve alla Fiorentina. Ora però serve il piatto forte, che smuova la situazione. In questi giorni la Fiorentina si rivedrà con il Sassuolo per Lirola, con i dirigenti neroverdi che vogliono unire il terzino spagnolo a Boateng, facendone un pacchetto unico. Il calendario ha cambiato completamente le carte in tavola, perchè giocando contro quattro top club all’inizio di stagione, serve che la squadra abbia tanti giorni per lavorare e arrivi pronta, mentre in questo momento la squadra è messa malissimo. Non si deve più aspettare, serve dare a Montella la squadra. Sponsor Mediacom? L’ipotesi non piace troppo a Commisso, perchè vorrebbe trovare qualcun altro che lo aiuti, anche se si è accorto che il brand Fiorentina, in questo momento non è troppo redditizio”.

