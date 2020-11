Calamai: “Iachini annoia, la società deve decidere. Prandelli? Mi ricorda Valcareggi”

Il giornalista Luca Calamai è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

“Se non si cambia adesso, bisogna andare a gennaio; a questa squadra manca un attaccante, perché una partita nella quale l’avversario non tira mai in porta deve essere vinta. Se io devo giudicare la partita di ieri, vedo la mancanza di un centravanti più che di un allenatore. A venti minuti dalla fine sarebbe stato opportuno forse disarticolare la situazione, provare a cambiare le carte in tavola; ma Iachini sentiva che perdendo sarebbe stato esonerato, ed è qui l’equivoco. Iachini poi sbaglia anche sul piano comunicativo, perché ieri ci ha detto un’altra volta che ha tirato fuori la squadra dalle sabbie mobili. Lo abbiamo già ringraziato, adesso non ce ne frega nulla, perché ci annoiamo. Io percepisco noia. E la dirigenza lo deve sapere, deve sapere che il calcio di Iachini non è spumeggiante. Allora si deve prendere una decisione, quale che sia, che tenga conto di questo, per capire cosa si vuole fare. Se si va avanti con Iachini, bisogna mettere in chiaro che va cercato il divertimento, anche a costo di perdere punti.

La gente vuole Prandelli? E’ un pensiero che mi piace, ma alla società deve importare il giusto. In Prandelli rivedo un po’ Ferruccio Valcareggi: se lo chiami viene. Averlo in società non fa mai male. Se Rocco avesse voluto farlo oggi, avrebbe già deciso a questo punto. Non è un problema ammettere di aver sbagliato. A quanto pare Rocco decide tutto, cosa che è anche giusta, ma ascoltare chi sta intorno non è vietato”.