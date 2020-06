Calamai: “Iachini allenatore giusto per la Fiorentina, merita di avere un’occasione di livello”

Il giornalista Luca Calamai è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

Beppe Iachini è l’allenatore giusto per la Fiorentina: ha risolto il problema Chiesa, ha dato valore ai giovani come Vlahovic. Non è una figura elegante stile Sousa ma è un allenatore assolutamente concreto e che ha fatto il suo lavoro. È un uomo intelligente e maturo, non credo sia felice delle voci che circolano ma vorrebbe solo che fosse ricordato quanto ha fatto. Ha sempre avuto punte che segnavano tanto, ha trasformato Dybala, non ha mai avuto l’occasione di dimostrare il suo valore.