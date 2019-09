Calamai: “Ho rimpianti per De Paul, ma il bicchiere è mezzo pieno. Ora tocca a Montella”

Luca Calamai, intervenuto a Radio Bruno Toscana, ha parlato del mercato viola e di Montella:

Il problema è quello di fare i fiorentini. L’importante è che i tifosi non si facciano male da soli, cominciano a commentare in maniera errata. Si sapeva che non sarebbe stato facile, siamo un po’ indietro anche per le complicazioni legate al Fair Play Finanziario. Io vedo e continuo a vedere il bicchiere mezzo pieno anche se dovesse arrivare una sconfitta con la Juventus. Mi resta il rimpianto per De Paul, perché sarebbe stato l’uomo giusto per il processo. I viola hanno trattato Tonali e lo continueranno a fare: i nomi sono questi.

Mettere in discussione Montella oggi è un clamoroso autogol: la società ha valutato con attenzione si confermarlo e ad oggi la blindatura sia un segno di grande maturità dirigenziale. Da domani dovrà essere in grado di metterci qualcosa di suo perché potrà lavorare con una rosa al completo. Ha il diritto di pensare alle prossime dieci partite e verrà valutato alla fine del percorso chiedendogli coraggio e chiarezza completamente protetto dalla società.