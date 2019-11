Calamai: “Florenzi? Ci sono altre priorità e in uscita la musica è cambiata. Ora continuità a Vlahovic”

Luca Calamai de La Gazzetta dello Sport ha parlato così a Radio Bruno:

Florenzi (LEGGI LA SCHEDA)? E’ intrigante ma non so in quale ruolo giocherebbe. La Fiorentina ha altre priorità, un difensore ed un centrocampista. Vlahovic? Deve giocare e valorizzarsi, spero che a Verona possa avere ancora spazio. Ho letto che molti club vogliono Castrovilli, ma le cose son cambiate: questo non è più territorio di conquista, il giocatore resterà ancora qualche anno a Firenze. Mercato estivo? La Fiorentina ha fatto buoni acquisti e ha provato a prendere Suso e De Paul. Ad oggi però ci sono otto giocatori inutili che devono uscire.