Calamai: “Ecco chi sarà il centravanti titolare nella nuova Fiorentina”

Dusan Vlahovic titolare, Simeone prima alternativa: secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai dovrebbe essere questa una delle scelte fondamentali emerse dalla tournée viola a stelle e strisce. Il giovane attaccante serbo ha sorpreso e innamorato tutti in casa gigliata, e pare che lo staff tecnico voglia dargli grande fiducia. Come riserva di Vlahovic, dovrebbe restare il Cholito Simeone, pronto a rimettersi in gioco ed a dimostrare di poter tornare ad essere un giocatore utile alla causa viola. Sotto il tweet di Calamai: