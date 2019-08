Calamai: “Dalla prossima settimana ci saranno acquisti pesanti. Pezzella? Lui e Montella devono ricucire”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai, che ha fatto il punto sul momento del mercato viola: “Pulgar? Saputo e Commisso hanno trovato l’intesa sui 12 milioni di dollari, quindi poco più di 10 milioni di euro. Dalla prossima settimana ci saranno acquisti di altissimo profilo disposti ad accettare una squadra che non fa le coppe, tre titolari superiori alle operazioni chiuse fino ad ora. Pedro? Vorrei uno più pronto perché gli attaccanti hanno bisogno di un periodo di assuefazione al calcio europeo. In attacco ci saranno due colpi, un centravanti perché andrà via Simeone e un attaccante esterno. Mandzukic sarebbe perfetto, ma anche se alla Juve sono in troppi i bianconeri non faranno sconti alla squadra che gli ha impedito il colpo Chiesa. Pezzella? Lui e Montella devono garantire che sia tutto ok: il rapporto si è un po’ sporcato nel disastroso finale di campionato scorso. Sappiamo quanto il capitano fosse legato a Pioli, devono dimostrare reciprocamente che siano contenti”.