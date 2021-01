Calamai: “Contratto Vlahovic? Da chiarire subito. Se vuole restare firmi, altrimenti va ceduto”

Luca Calamai al Pentasport di Radio Bruno:

Ribery? La Fiorentina ha bisogno di lui per salvarsi, ma ci son anche altre problematiche di natura fisica. A quell’età o sono come Ibrahimovic oppure questi fastidi capitano. Lui vuole andare via, ma anche la Fiorentina è d’accordo sul chiudere quest’avventura a fine stagione. Kokorin? Ha aspetti positivi e negativi: ha talento, è un giocatore esplosivo. Il problema è che non parla l’inglese, non è facile per inserirsi nello spogliatoio. Se la Fiorentina fosse stata decima sarebbe stato certamente meglio. Kouame? È importante non avere scontenti, la Fiorentina lo considera importante per il futuro. Non so se, con l’arrivo di Kokorin, lui sia contento della situazione. Contratto Vlahovic? La società per lui ha fatto di tutto e di più, lo ha promosso da titolare così giovane. Rocco Commisso lo difende come un figlio, come ha fatto Chiesa. Mi aspetto che Dusan chiami l’agente e firmi subito il rinnovo per senso di riconoscenza. Se poi non ha questa intenzione va venduto, subito. La società deve parlare col giocatore, se non vuole starci è bene che vada altrove.