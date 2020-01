Calamai: “Con l’Inter deve giocare Dragowski. Iachini? Lo ringrazio, ma col Genoa doveva cercare la vittoria”

Il giornalista Luca Calamai è intervenuto tramite collegamento telefonico a Radio Bruno. Questo quello che ha detto:

Penso che dobbiamo ringraziare Iachini per aver risollevato una squadra che rischiava di retrocedere; però ora che siamo usciti dalla fase di paura serve coraggio. Non puoi affrontare il Genoa che è ultimo in classifica con 5 difensori, era una partita che dovevamo almeno provare a vincere. Centrocampista? La società ora non ha ansia e quindi sta valutando bene chi prendere. Contro l’Inter mercoledì devono giocare i migliori 11 che abbiamo, giocherei con il 4-4-2; sperando che Chiesa risolva la partita. Coppa Italia? Farei giocare Dragowski, sta bene quindi è giusta che abbia spazio lui anche se Terracciano ha fatto bene con l’Atalanta.