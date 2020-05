Calamai: “Commisso più determinato che mai a costruire lo stadio nuovo”

Luca Calamai de La Gazzetta dello Sport a Radio Bruno:

Fiorentina? Senza le tv e senza lo sponsor Mediacom sarebbe povera. Servono le infrastrutture: il centro sportivo per allevare talenti in casa. E poi lo stadio, con le attività commerciali. Commisso e Barone sono più determinati che mai in questo senso, per quel che so vogliono costruirlo nuovo. Iachini? Io lo voglio in panchina anche l’anno prossimo, ho qualche dubbio ma lui può dare certezze.