Calamai: “Chiesa? Va capito se vuole prolungare. Iachini pronto a tutto per Milenkovic”

Il giornalista Luca Calamai al Pentasport di Radio Bruno:

Chiesa? Se lo chiederanno le big lo faranno dopo la Champions. La vera domanda da farsi è se Federico vuole rinnovare, in caso di addio bisogna valutare anche contropartite perché 70 milioni oggi non li offre nessuno. Credo che le operazioni del mercato viola non saranno risolte nel giro di poco tempo. Torreira? È un’occasione importante, ma se si va su di lui vuol dire che Pulgar viene bocciato. Lui vuole andare via, credo si possa prendere anche in prestito con riscatto. Credo che con 15 milioni più bonus si possa prendere. Attacco? Se Vlahovic va in prestito devi riscattare Cutrone, se inizia la stagione poi diventa obbligatorio confermarlo. La Fiorentina sicuramente prenderà una punta: Kouamè, uno fra Vlahovic e Cutrone e colui che arriverà, sarà questo l’attacco di Iachini. Milenkovic? Per Iachini è intoccabile, lo gestisce Ramadani. Con questo agente i rapporti sono cambiati, il giocatore ha due anni di contratto per cui è in posizione di forza e questo è un problema. Pioli spinge per averlo ma Beppe lo vorrebbe ancora.