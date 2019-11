Calamai: “Chiesa? Quando sbaglia c’è brusio, non più incoraggiamento. E Montella paga lo scorso campionato”

Luca Calamai de La Gazzetta dello Sport a Radio Bruno:

La Fiorentina è figlia di Ribery, dipende da lui anche a livello caratteriale. Montella? Si porta dietro il finale di stagione dello scorso anno. Chiesa? L’ultimo Federico, quando sbaglia qualcosa, viene accolto col brusio e non più da incoraggiamento. Non c’è più affetto, è stato minato dalle vicende estive. C’è una Fiorentina a due velocità, quella strutturale è impressionante e poi c’è il campo. Leader? Non lo è, gioca bene e dà l’anima ma non è un trascinatore. A Verona si è scaldato, quindi avrebbe dovuto giocare anche per rispetto verso i compagni: in passato Ribery lo ha fatto. Se invece ci fosse stato un problema di natura fisica forte non sarebbe dovuto andare nemmeno in panchina. Adesso serve un mediatore che possa aiutare le parti a raggiungere un punto di incontro.