Calamai: “Chiesa è l’attaccante della Fiorentina, Ibrahimovic non serve”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato a Radio Bruno Toscana:

Temo molto Balotelli. Nella Fiorentina c’è chi aveva detto sì su di lui e chi no. Ha visto questo fronte. Il problema del centravanti è stato risolto con Chiesa e ancora non l’abbiamo capito al cento per cento. Non serve Ibrahimovic, il titolare è Chiesa. Pian piano Montella cercherà di dare minuti a Pedro e a Vlahovic. Un applauso a Boateng, mi dicono si stia allenamento bene. Si sta mettendo in gioco. Con l’arrivo dei campi pesanti, può essere un’arma importante. Sottil? Ha margini di crescita non ancora definiti.