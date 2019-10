Calamai: “C’è una passione esplosiva da cavalcare”. E racconta un aneddoto su Chiesa…

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato del momento viola a Radio Bruno: “In quattro mesi è cambiato tutto, c’è una passione esplosiva e dobbiamo cavalcarla: ricordiamoci che domenica 38.000 tifosi viola sono venuti allo stadio a mezzogiorno e mezzo. E con la nuova proprietà la Fiorentina sta recuperando quel lato politico ed economico che con i Della Valle era andato perso”. Su Chiesa: “Ho la certezza che questa estate, in particolare a Livorno, sarebbe voluto andare a festeggiare un gol sotto la curva dei tifosi viola. Quel gol fu annullato e la sua corsa interrotta. Il comportamento in campo? Federico dà tutto sé stesso per la Fiorentina, da quando è arrivato Ribery è cambiato tutto, sia per lui che per Sottil. Sono arrivati meno gesti e spallucce che sono state interpretate come segno di insofferenza perché voleva andare via dalla Fiorentina”.