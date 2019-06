Calamai: “Bennacer primo acquisto, De Rossi non servirebbe più”

Ospite negli studi di Radio Bruno Toscana, il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato così:

So che Bennacer (SCHEDA TECNICA) sarà il primo acquisto della Fiorentina, anche se c’è la concorrenza del Lione che gioca la Champions League. Se dovesse arrivare Bennacer, De Rossi non servirebbe più. Borja Valero e De Rossi potrebbe venire a giocare a Firenze a gettone, ma non sono loro due le priorità, non sono titolari. Rasmussen? Gli ho visto fare degli errori clamorosi, mi dicono che, dopo l’accordo con la Fiorentina, ha perso un po’ di equilibri. Zurkowski? Centrocampista interessante, ma mi dicono che non sia il giocatore adatto per il centrocampo di Montella.