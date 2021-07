Calamai: “Benassi da Nazionale se sta bene. Difesa? Servivano test più duri”

Il parere del giornalista sul ritrovato Marco Benassi e sulla difesa poco impegnata in queste amichevoli: "Servivano più test di livello"

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha commentato le ultime sulla Fiorentina direttamente dal ritiro di Moena: "La mano di Italiano si vede, si stanno vedendo dei movimenti e degli automatismi nuovi in poco tempo. Kokorin ? Lo sto seguendo particolarmente da vicino, qualche piccolo segnale rispetto alle altre amichevoli l'ho visto, così come la voglia di prendersi il pallone per andare a segnare. Benassi ? Se sta bene è un giocatore da Nazionale, viene da un anno tremendo, ma cosa gli manca? Tolto da compiti difensivi ha tempismo perfetto e negli inserimenti è un top, è un giocatore molto più utile di Amrabat: può ritrovarsi, così come Saponara. Se li inserisci in una squadra rafforzata, due giocatori del genere saranno molto utili".

Infine il giornalista parla anche del vero problema che la Fiorentina andrà ad affrontare, quello sui pochi test probanti per la difesa: "Il reparto più delicato è quello arretrato, e sarà quello che andrà in maggior sofferenza visto che difenderà a trenta metri dalla porta. Dei giocatori in rosa, nessuno ci è abituato e mi sarei aspettato più test di alto livello per obbligare la difesa a fare qualcosa di nuovo e inconsueto. E quando la testi? Il 7 forse c'è l'Espanyol, il 14 l'esordio in Coppa Italia e poi si andrà direttamente con l'esordio in campionato. Fossi stato Italiano, avrei chiesto amichevoli diverse per abituare a questa nuova mentalità quelli che ci sono, che inoltre non sono sicuri di restare. Invece ci tufferemo subito nella mischia con difensori non abituati a giocare con trenta metri dietro. Andremo via da Moena con altre convinzioni, ma il vero punto interrogativo riguarderà il reparto arretrato".