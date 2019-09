Calamai: “Basta parlare dei sospiri di Chiesa. Il campionato viola inizia dopo il Milan”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai al Pentasport di Radio Bruno:

Sono stanco di parlare dei sospiri di Federico Chiesa. Il ragazzo ha fatto una preparazione non adeguata, e questo sicuramente lo sta pagando. Per quello che riguarda il suo futuro, è tutto rimandato a quando l’attenzione scenderà intorno a lui e ci sarà il tanto atteso incontro tra la proprietà e la famiglia di Chiesa. Dopo di che, naturalmente non potrà essere portato a scadenza di contratto. Lasciamo stare quello che fa sui social, che ci deve importare ben poco. Il calendario della Fiorentina è irreale, se la squadra riuscisse a non perdere con Juventus e Atalanta sarei decisamente sorpreso. Il campionato della Fiorentina inizia dopo il Milan ma serve grande equilibrio. Questa Fiorentina ancora deve trovare una identità tattica, ma il campionato la può aiutare.