Calamai: “Badelj signore vero. Il mercato viola mi sta piacendo”. Sul calendario…

Il giornalista della Gazzetta Luca Calamai commenta, durante la trasmissione del Pentasport di Radio Bruno, il mercato della Fiorentina e il ritorno di Badelj in maglia viola.

Vedo bene la Fiorentina. Quello che promettono fanno. Prima i giocatori più esperti e quelli che puoi prendere senza impegno economico. Non hanno esaurito il tesoretto delle cessioni e il monte-Commisso che vale una quarantina di milioni. Mi piace Badelj per tre motivi: 1) ottimo perché è costato poco; 2) perché conosce la squadra; 3) perché è una bravissima persona. Ha un grande senso di rispetto: non ha detto tutta la verità sul perché ha lasciato Firenze un anno fa. Così fanno i signori. Perché la Fiorentina un anno fa non fece nulla per trattenerlo. Corvino voleva un giocatore con caratteristiche diverse: già si immaginava Veretout in quella posizione. L’arrivo di Badelj porta al 4-2-3-1. Boateng, Chiesa e Mister X dietro la punta. Arriverà anche un altro centrocampista. Prima di tutto però abbiamo giocatori di personalità. Mi piace molto questa idea. Dall’11 al 18 arriveranno gli altri colpi, quelli veri. L’unica cosa sbagliata è il calendario: per le prime sei partite non bisognerà vedere la classifica. E suona male: nelle prime due riunioni in Lega Barone è andato cercando di aiutare la Lega a guadagnare di più e la Lega risponde con un calendario così? Suona male un calendario così tosto all’inizio. Questo deve essere letto da Firenze come una sfida: la gente dovrà aiutare la Fiorentina.