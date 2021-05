Calamai: “Vlahovic sulle orme di Batistuta, a Commisso serve tempo”

Così Calamai sulla prossima stagione Viola e sul toto-allenatore

Adesso però da parte dei tifosi, e tutto il resto, bisogna avere l'onestà di riconoscere che è impossibile colmare in un anno il distacco con il settimo posto. Corretto dare tempo alla società, come minimo serve un programma biennale per portare la Fiorentina a lottare nuovamente per l'Europa. Questo a patto che sulla panchina si sieda un grande allenatore come Gattuso o simili."