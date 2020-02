Cagni: “Iachini ha portato grinta e intensità, era quello che serviva alla Fiorentina”

Intervenuto a Radio Sportiva, l’allenatore Gigi Cagni ha commentato l’1-1 tra Fiorentina e Milan:

E’ stato più il Milan a sbagliare. Iachini ha portato grinta e intensità, un calcio che alla gente di solito non piace ma a me sì. Il Milan, però, deve sistemare le cose in difesa, nel mondo vince chi prende subisce meno reti”.

Iachini? Era quello che serviva alla Fiorentina. Qualunque allenatore è capace di far giocare bene una squadra, basta mettere molti giocatori in avanti e perdere equilibrio. Ma così i risultati diventano altalenanti ed i ritmi bassi.