Cagni: “Fiorentina intimorita non ha cattiveria: Prandelli per ora non ha fatto nulla di importante”

L’allenatore Gigi Cagni ha parlato a TMW Radio di Juventus-Fiorentina:

La Juve ha fatto la più bella partita con il Parma, quindi vuol dire che Pirlo ha trovato la strada giusta. La Fiorentina è in una situazione difficile, anche Prandelli non è riuscito per ora a fare qualcosa d’importante, anche se l’organico è buono. Sembra intimorita, ma non ha cattiveria. Di sicuro la Juve chiuderà la Viola nella propria metà campo, che dovrà sperare in ripartenze importanti.