Martin Caceres vuole restare alla Fiorentina per un’altra stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, sottolineando come il giocatore sia disposto ad accettare un ingaggio più basso pur di rimanere un altro anno in viola. Registrata la sua posizione, il parere del nuovo allenatore sarà determinante per decidere se Caceres giocherà ancora a Firenze.

VLAHOVIC INVECE HA ALTRE IDEE, PER ORA DICE NO AL RINNOVO