Non è durato che 26 minuti l’ultimo impegno in Nazionale di Martin Caceres prima del rientro in Italia. Il roccioso difensore uruguayano si è infatti visto cacciare dal terreno di gioco nell’incontro amichevole tra la Celeste e il Perù, terminato poi 1-1. Il giocatore sarà tra gli ultimi a rientrare a disposizione di Montella, ma avrà tempo di metabolizzare il viaggio, visto che la Fiorentina è impegnata nel posticipo del lunedì.