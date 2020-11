Colonna della nazionale uruguayana, Martin Caceres è titolare anche nella sfida che si sta giocando in questi momenti tra l’albiceleste e la Colombia a Barranquilla. Nella sfida valida per le qualificazioni a Qatar 2022 – dove ci sono in campo molti ‘italiani’ – il difensore viola gioca da terzino destro nel 4-4-2 di Oscar Tabarez.

