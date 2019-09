Caceres si fa strada in difesa: con la Juve maglia da titolare per l’uruguagio?

Nonostante i viaggi e le partite (due) giocate con la maglia dell’Uruguay, Martin Caceres potrebbe essere la mossa a sorpresa di Vincenzo Montella. Le quotazioni del difensore sudamericano, infatti, si stanno alzando e l’Aeroplanino vorrebbe usufruire della sua esperienza e duttilità tattica contro il tridente bianconero composto da CR7, Higuain e Douglas Costa. Secondo Sky Sport, l’ex Juve, Lazio e Verona potrebbe giocare come esterno basso a sinistra: in questo caso sarebbe Dalbert a restare in panchina. Da non escludere, comunque, l’ipotesi legata alla difesa a tre.