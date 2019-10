Caceres in campo 90 minuti nella vittoria dell’Uruguay

Martin Caceres in campo 90 minuti. Il difensore della Fiorentina, infatti, ha giocato tutta la partita vinta dal suo Uruguay per 1-0 contro il Perù a Montevideo. Per lui anche un cartellino giallo.

Dusan Vlahovic, invece, ha giocato 69 minuti nella vittoria della Serbia Under 21 contro la Bulgaria. Brancolini ha perso con l’Italia Under 19 nell’amichevole contro il Portogallo per 4-1. In panchina, infine, Duncan con l’Inghilterra Under 19.