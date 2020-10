Caceres: “Chiesa? È consapevole che darà il massimo. Samp a zero punti, ma…”

Il difensore viola Martin Caceres ha parlato a Sky Sport nel pre di Fiorentina-Sampdoria: “La rabbia di San Siro è già passato. Oggi affrontiamo una squadra che ha zero punti, ma che avrebbe meritato di più. Chiesa? Da tanti anni se ne parla sul mercato… È un gran giocatore e un gran professionista, ovviamente tutti vogliamo fare il salto in una grande squadra, ma è consapevole che deve dare il massimo per se stesso, per i compagni e per la società”.

