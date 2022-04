Cabral prima del calcio d’inizio: “Aspettavo questa occasione, merito la Viola”

Il centravanti viola è carico in vista del ritorno tra i titolari contro l'Empoli

Arthur Cabral è super carico per il rientro tra i titolari in occasione del match contro l'Empoli. A Sky Sport racconta: "Aspettavo questa occasione da tempo, sto bene e voglio dimostrare di meritarmi la Fiorentina. Sono nuovo per il calcio italiano e la Serie A, sto capendo ed imparando ma sono sicuro che farò bene". A Dazn aggiunge: "Con Italiano ho un ottimo rapporto, chiede tanto in allenamento e fa bene. La maglia numero 9? Pesa ma mi fa ricordare che merito di essere qui".