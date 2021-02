C. Zenoni elogia Prandelli: “Persona vera. Mi tengo stretti i suoi consigli”

Intervenuto a TMW Radio, Cristian Zenoni, ex difensore fra le altre di Juventus e Atalanta, ha parlato dei tecnici che lo hanno allenato in carriera. Proprio coi bergamaschi, Zenoni ha trovato Cesare Prandelli sulla panchina. L’ex terzino ha speso belle parole per l’attuale allenatore viola, di cui in tanti continuano a parlare più che bene:

Sono cresciuto nel vivaio dell’Atalanta e non posso non pensare ad allenatori come Prandelli e Vavassori, che ho avuto sia nelle giovanili che poi in prima squadra. A livello personale mi tengo stretti i loro consigli, anche perché li reputo delle persone vere. Tutti mi hanno lasciato qualcosa, se poi devo fare altri nomi dico Lippi, per come gestiva la squadra e la settimana avendo a che fare con tanti campioni da tutto il mondo, e Novellino, perché martellava tanto sull’aspetto tecnico e difensivamente mi ha insegnato molto