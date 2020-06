Graziani: “Stadio nuovo anche all’Isolotto o Pontassieve, basta farlo. Petrachi? Tutte chiacchiere”

Il grande ex viola Ciccio Graziani al Pentasport di Radio Bruno:

Stadio nuovo? Commisso si sta stufando, che si faccia anche all’Isolotto o a Pontassieve: basta farlo. De Zerbi? Sta facendo bene al Sassuolo, ma quello è un ambiente dove si può lavorare in serenità. Per Iachini contano molto le dodici partite che mancano, la squadra ha margini di miglioramento. Commisso ha ragione, è normale che voglia vedere dei cambiamenti per continuare con Beppe in panchina. Anzi, il concetto del presidente deve essere uno stimolo per lui. Petrachi? Tutte chiacchiere, resterà solo Pradè. Troppe teste in società non vanno bene, ognuno deve fare il suo e rispondere dell’operato.