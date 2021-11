Buso: “Vlahovic, che personalità. Prandelli ha fatto scattare il meccanismo”

Il doppio ex di Juventus-Fiorentina Renato Buso, oggi allenatore della formazione U18 viola, è intervenuto ai microfoni di Tuttojuve.com. L’ex centrocampista ha analizzato la sfida in programma allo Stadium, parlando anche di Vlahovic e del...

"Mi aspetto una Juve desiderosa di riscatto, ma non sarà facile al cospetto di una Fiorentina in crescita. Sarà una partita aperta e sono molto curioso di capire come le squadre si affronteranno perché saranno tre punti pesanti. I viola potrebbero concedere alcuni spazi, i bianconeri vorranno sfruttare tutto il loro potenziale offensivo. Vlahovic? Sarà un bel banco di prova contro Bonucci e Chiellini, ma non sarà l'unico scontro. L'anno scorso Dušan veniva da un momento molto particolare e Prandelli è stato bravo a riconoscere le sue doti fisiche e tecniche. Gli aveva detto che era il suo attaccante e che avrebbe avuto il suo tempo per sbagliare e per mettersi in mostra. Il resto è una logica conseguenza: il tecnico ha disinnescato un meccanismo prima sbagliato. Ora non risentirà della situazione, così come non si cura delle critiche. Ha grande personalità ed è perfettamente consapevole dell'importanza di questa partita. Ad ogni allenamento Dušan era il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarsene. Per il suo futuro possono aprirsi le porte di molti top club, ma dubito che una squadra italiana possa spendere tanti soldi. Penso che l'ipotesi più probabile sia la Premier".