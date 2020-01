Un po’ a sorpresa, la Fiorentina ha comunicato questa mattina che sarà Renato Buso a prendere il posto di Alberto Aquilani – promosso nello staff di Iachini – alla guida degli Under 18. L’ex giocatore viola, che aveva indossato la maglia col giglio dal 1989 al 1991, vive a Firenze ed ha una comprovata esperienza per quanto concerne il mondo del settore giovanile, e non solo perché ci ha già lavorato, per di più proprio alla Fiorentina, nella stagione 2008-2009 alla guida degli Allievi e dal 2009 al 2011 a quella della Primavera. Con i primi ha vinto lo scudetto, con la seconda la Coppa Italia battendo la Roma. Meno fortunate le esperienze successive, vissute sempre in Toscana, sulla panchina del Gavorrano (in Serie C) e della Sangiovannese (in D), terminate entrambe con l’esonero. Tra queste due, Buso nell’annata 2013-2014 era stato collaboratore tecnico di Corini al Chievo.