Buso: “Commisso? In Italia ci sono quelli del no. Non si vuole far condizionare”

Il mentore di Vlahovic prova a far chiarezza sulle molte battaglie del presidente gigliato

"Commisso viene dall'America, non pensava ad una burocrazia e difficoltà così grandi per la gestione di una società. In USA basta avere i soldi per costruire uno stadio, qui è rimasto spiazzato perché pur avendo la capacità economica che in pochi hanno, pensava di poter fare progetti più importanti, cercando di portare uno stadio. Si è scontrato con la politica, la burocrazia, avvocati e tutto è diventato molto difficile. Lui vorrebbe fare tutto e subito perché sa che può farlo a livello economico e ne ha le capacità. In Italia ci sono quelli del no, si parte sempre dal presupposto del non fare. Tanti presidenti hanno trovato queste difficoltà, per lo meno lui sta riuscendo a costruire un centro sportivo bellissimo. E' un presidente che vuole fare, non c'è dubbio. Procuratori? E' diventata una battaglia da quando se n'è andato Gattuso. Rocco non si vuole fare condizionare da certe situazioni e quindi ha messo subito in chiaro le cose. Nel caso di Vlahovic il giocatore ha comunque tanta qualità e personalità e quindi le polemiche vengono via così".