Buso: “Bene De Paul, ma servono difensori e limare qualcosa in fase di transizione”

Presente in tribuna all’Artemio Franchi per Fiorentina-Napoli, l’ex viola Renato Buso ha parlato a Radio Bruno delle prospettive per la stagione: “Con Napoli è stata una bella partita, la Fiorentina avrebbe meritato di più nel primo tempo, peccato per il rigore inventato. La dirigenza deve essere orgogliosa della prestazione, in campo c’erano tre ’97 e un 2000 titolari. C’è da limare qualcosa in fase di transizione, perché quando il Napoli ha iniziato a palleggiare la Fiorentina ha preso 2-3 infilate. Ma è piaciuto l’entusiasmo che si respirava nonostante la sconfitta, con Rocco Commisso si può rialzare la testa”.

Sui singoli: “Sottil? Mario Rui ha fatto fatica, è stato bravo anche perché era sempre solo uno contro uno e Insigne non rientrava. Ha impressionato Castrovilli che ha dato tanta intensità, personalità e lucidità al centrocampo. Vlahovic? Ha fatto una buona partita contro un giocatore come Koulibaly che ha tutto, era la partita peggiore per una punta. E’ stato penalizzato emotivamente da un paio di stop mancati in un paio di situazioni che potevano essere buone. Ma è un ragazzo interessante, anche se c’è bisogno di un attaccante da affiancargli che non è Simeone”.

Sull’acquisto di De Paul: “Va bene ma serve qualcosa a livello difensivo. Si sono viste le carenze di Venuti, i centrali non hanno ricambi e se andrà via Biraghi serve qualcosa. La difesa va rinforzata, anche Lirola ha sbagliato molto in fase di impostazione e uscita”.